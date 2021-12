Razstava Onkraj meja želi spodbuditi k razmišljanju in senzibilnosti

Slovenj Gradec, 10. decembra - Na današnji mednarodni dan človekovih pravic so v Koroški galeriji likovnih umetnosti odprli mednarodno skupinsko razstavo Onkraj meja, s katero po besedah direktorice galerije Andreje Hribernik opozarjajo, da so meje tisti prostor, kjer se človekove pravice velikokrat najbolj kršijo. Z razstavo želijo spodbuditi k razmišljanju in senzibilnosti.