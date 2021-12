ZSSS o nujnosti regulacije platformnega dela tudi z Zorčičem

Ljubljana, 10. decembra - Predsednik DZ Igor Zorčič je ob svetovnem dnevu človekovih pravic sprejel predstavnike Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki so ga ob tej priložnosti seznanili s problematiko platformnega dela in svojo resolucijo na to temo. Kot je po srečanju dejala predsednica ZSSS Lidija Jerkič, upajo, da bo to ena prvih tem po nastopu nove vlade.