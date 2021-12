Mednarodni dan gora tokrat namenjen trajnostnemu planinskemu turizmu

Ljubljana, 11. decembra - Mednarodni dan gora, ki ga obeležujemo danes, je letos posvečen trajnostnemu planinskemu turizmu. Podpredsednik planinske zveze Martin Šolar je v poslanici opozoril, da v naravo, hribe in gore zahaja vse več ljudi. Ob tem pa se postavljata vprašanji, ali so gore pripravljene na tako obleganje, pa tudi, če so na gore pripravljeni obiskovalci.