V Kranju po gašenju avtobusa v njem našli mrtvega človeka

Kranj, 10. decembra - V Kranju je na parkirišču podjetja v četrtek zagorel avtobus, ki je bil sicer ugasnjen, v njem pa so našli mrtvo osebo, so sporočili kranjski policisti. Tuja krivda je izključena. Po poročanju Večera mrtev mlajši moški, ki so ga gasilci po gašenju našli v avtobusu na parkirišču podjetja Arriva, ni bil voznik.