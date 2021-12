Odpoklic piščančjega fileja v ovoju iz slanine.

Serijska oznaka izdelka je 8777, rok uporabe pa 9. december 2021.

Izdelek je bil v redni prodaji v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji, vendar so serijo z omenjenim rokom uporabe in lotom nemudoma izločili iz prodaje.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bodo povrnili stroške tudi brez predložitve računa. Več informacij lahko kupci dobijo od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro (razen praznikov) na telefonski številki 01/834 66 00 in na elektronskem naslovu info@hofer.si.