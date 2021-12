Pestro predvolilno politično dogajanje zaznamujejo nastanek novih strank in pogovori o sodelovanju (tema)

pripravila Mojca Zorko

Ljubljana, 10. decembra - Dogajanje na političnem parketu se stopnjuje. Po združitvi SMC in GAS se oblikuje lista Povežimo Slovenijo in hkrati zavezništvo politične sredine. Nastajajo nove stranke - na zeleni opciji kar dve, čaka se tudi na konkretne korake kroga nepovezanih poslancev, dela županov in Roberta Goloba.