Destinacija Kras in Brkini z zlatim znakom trajnostnega turizma

Ljubljana, 11. decembra - Destinacija Kras in Brkini, v katero so združene Občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina, je ta teden prejela zlati znak trajnostnega turizma Slovenia Green Destination. Prejeti zeleni znak bo občinam vodilo za nadaljnji trajnostni razvoj, je zapisala zelena koordinatorka destinacije Katja Kralj.