V ljubljanski Drami drevi pravljična igra Zrcalce, zrcalce, požrla te bom

Ljubljana, 10. decembra - V ljubljanski Drami bo drevi krstna uprizoritev igre za otroke Zrcalce, zrcalce, požrla te bom. Glavna protagonista na odru bosta dedek in babica, ki ju upodabljata Zvone Hribar in Maja Končar, ki je tudi avtorica besedila. Pod režijo se podpisuje Luka Marcen, ki je dejal, da predstava ponuja vrtiljak domišljije, spomina in pravljičnih bitij.