Okrasne smrečice iz slovenskih gozdov nosijo rumeno nalepko

Ljubljana, 10. decembra - Vsa posekana drevesca iz slovenskih gozdov, ki so namenjena za okras in praznovanje, so decembra med prevozi in prodajo označena z nalepko rumene barve z letnico 2021. Z nalepko morajo biti označena tudi gozdna drevesca, pridobljena iz nasadov okrasnih drevesc na kmetijskih površinah.