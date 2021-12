Schinas: Ko delujemo kot Team Europe, smo neustavljivi

Ljubljana, 10. decembra - "Ko delujemo kot Team Europe, institucije EU, države članice in mednarodni partnerji skupaj, je Evropa neustavljiva. Ko smo usklajeni, smo izjemna sila," je v nagovoru na medparlamentarni konference o migracijah in azilu v Evropi poudaril podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas in pozval k dogovoru o paktu o migracijah in azilu "zdaj".