Delo v ustreznih pogojih varuje in krepi telesno zdravje

Ljubljana, 10. decembra - Delo v ustreznih pogojih in ob za posameznika obvladljivih zahtevah varuje in krepi telesno in duševno zdravje, so poudarili sodelujoči na današnjem srečanju za krepitev duševnega zdravja v delovnih okoljih. Srečanje je potekalo v okviru nacionalnega programa za duševno zdravje MIRA in v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).