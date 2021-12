Za 471.000 dolarjev prodali prvo izdajo Harryja Potterja

Dallas, 10. decembra - Prvo izdajo knjige Harry Potter in kamen modrosti pisateljice J.K. Rowling so v četrtek na dražbi prodali za rekordnih 471.000 dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Gre za doslej najvišjo ceno, ki jo je dosegel prvenec o dečku čarovniku v kakršni koli obliki, so sporočili iz dražbene hiše s sedežem v Teksasu Heritage Auctions.