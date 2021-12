Dragocen knjižni fond vrnili v hrambo Besenghijeve palače

Izola, 12. decembra - Izolski župan Danilo Markočič in zastopnik Župnije Izola Janez Kobal sta podpisala sporazum o hrambi dragocenega knjižnega fonda. 2986 enot knjižničnega gradiva, izvorno iz zapuščine Pasquala Besenghija degli Ughi in izolske župniške knjižnice, so tako vrnili v prenovljene ter ustrezno opremljene prostore izolske Besenghijeve palače.