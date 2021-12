Štirje kovači z vpisom v knjigo rekordov uradno najdlje delujoči narodnozabavni ansambel na svetu

Slovenj Gradec, 10. decembra - Koroški ansambel Štirje kovači je po letu in pol prizadevanj ta teden prejel listino o vpisu v Guinnessovo knjigo rekordov kot najdlje delujoči narodnozabavni ansambel na svetu. Pod vodstvom harmonikarja, pevca ter avtorja skladb in besedil Franca Šegovca neprekinjeno deluje skoraj polnih 67 let. Kam le čas beži je njihova najbolj znana skladba.