Podgoršek na konferenci o dobrobiti živali

Ljubljana, 10. decembra - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je v četrtek udeležil konference deležnikov Dobrobit živali v EU danes in jutri v organizaciji Evropske komisije. Dobrobit živali je pomemben del strategije Od vil do vilic in eden ključnih elementov prehoda na trajnostne prehranske sisteme, je zbranim med drugim dejal Podgoršek.