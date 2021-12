Sporočilo uredništvom - fototermin po podelitvi nagrad in priznanj RS za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti ob 21.30

Ljubljana, 10. decembra - Fototermin nagrajencev za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti s predsednikom republike Borutom Pahorjem, šolsko ministrico Simono Kustec in predsednikom odbora za podelitev nagrad in priznanj Janezom Plavcem, bo danes ob 21.30 (IN NE ob 19.30) v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma na Prešernovi 10, so sporočili z MIZŠ.