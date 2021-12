Vizjak naklonjen ideji kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke

Ljubljana, 10. decembra - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je seznanil s pobudo za vzpostavitev kavcijskega sistema za embalažo pijač, kot so na primer plastenke in pločevinke, ki jo je pripravilo društvo Eko krog. Idejo podpira, uresničiti jo bo skušal že v postopku sprejemanja novega zakona o varstvu okolja, so sporočili z ministrstva.