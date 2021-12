Pri prečkanju Dragonje rečni tok odnesel 10-letno turško deklico, iskalna akcija še poteka

Piran, 10. decembra - Policisti so v četrtek zvečer iz reke Dragonje rešili 47-letno državljanko Turčije. Skupaj z otrokom je poskušala prečkati reko in na ta način vstopiti v Slovenijo, pri tem je 10-letna deklica, ki jo je imela mati na ramenih, padla v vodo in jo je odnesel tok po strugi navzdol. Čeprav so takoj začeli reševalno akcijo, otroka niso našli.