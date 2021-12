V Galeriji Fotografija prvi jugoslovanski paparazzo Jadran Lazić

Ljubljana, 10. decembra - V Galeriji Fotografija bodo odprli razstavo, ki so jo posvetili 50-letnemu delovanja hrvaškega fotografa Jadrana Lazića. Prvi jugoslovanski paparazzo je s svojim fotoaparatom zabeležil hollywoodske zvezde in slavne osebe 70. in 80. let prejšnjega stoletja. Odprtju se bo popoldne pridružil tudi avtor, so sporočili iz galerije.