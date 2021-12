Snežne razmere v visokogorju

Zlasti nevarna so strma pobočja, kjer se lahko prožijo številni manjši in tudi posamezni srednje veliki plazovi suhega, nesprijetega snega, ter mesta z napihanim snegom, ki so zaradi vetra spremenljive smeri na vseh straneh. Sneg je prekril tudi stare klože, zato je nevarnost težko prepoznati. Predvsem na mestih, kjer je novega snega manj, se lahko že pod manjšo obremenitvijo sproži snežni plaz kložastega snega.

Do četrtka zjutraj je v gorah zapadlo od 20 do 50 centimetrov snega, predvsem odvisno od nadmorske višine. Nad okoli 1200 metri je bil sneg ves čas suh, nižje pa ponekod sprva tudi moker. Novi sneg je večinoma mehak in rahel. Na vetru izpostavljenih legah je precej spihan, ponekod tudi do stare podlage, ki je skorjasta ali trda. Veliko je napihanega snega, ponekod je lahko zaradi vetra nastala tudi skorja. Pod plastjo novega snega so lokalno šibke plasti. Te so predvsem tam, kjer je bila prej skorja. Ta je v sredogorju nastala zaradi otoplitve in zmrzovanja, višje pa predvsem zaradi vetra. Gibanje je zaradi velike količine snega precej oteženo.

Danes bo zmerno, občasno pretežno oblačno. Sprva bodo ponekod hribi še v oblakih, ki se bodo čez dan posušili. Pihal bo šibak, v visokogorju zmeren zahodnik ali jugozahodnik. Temperatura bo pod ničlo. V soboto bo precej jasno in mrzlo. Pihal bo šibak do zmeren, v visokogorju pa okrepljen severni veter, ki se bo proti večeru še okrepil.

V nedeljo bo pretežno jasno in precej vetrovno. Pihal bo močan severni veter. Ničta izoterma se bo popoldne dvignila do nadmorske višine okoli 1100 metrov. V začetku prihodnjega tedna se bo nadaljevalo suho vreme. Nekoliko topleje bo, ledišče bo v ponedeljek na nadmorski višini okoli 1800 metrov, nato pa še nekoliko višje.

Zaradi nizkih temperatur bo sneg v hribih in gorah ob koncu tedna ostal suh in mehak ter slabo povezan. Danes bo na vetru izpostavljenih legah zahodni veter prenašal sneg, predvsem pa bo v soboto in še bolj v nedeljo severni veter, ki bo močnejši, marsikje povsem spihal novi sneg in na južno orientiranih pobočjih ter straneh grebenov in sedel bodo nastale številne nove klože. V splošnem se nevarnost plazov ne bo bistveno povečala, bo pa težko razpoznavna in potencialno velika. Nevarna bodo predvsem strma in srednje strma pobočja z napihanim snegom, kjer se bodo lahko že ob majhno obremenitvi sprožili plazovi kložastega snega. S strmih pobočij se bo lahko še sprožil kakšen plaz suhega, nesprijetega snega. Na grebenih bo nevarnost zdrsa. Pri hoji v gore je priporočena izbira plazovno varnejših območij.