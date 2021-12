Azijske borze ob nelagodju zaradi omikrona in ameriške inflacije v rdečem

Tokio, 10. decembra - Tečaji delnic na azijskih borzah so se danes obarvali v rdeče. Gibanja so tako sledila tistim v četrtek na newyorških borzah. Slaba volja vlagateljev je v prvi vrsti posledica tveganj, ki jih predstavlja širjenje koronavirusne različice omikron v Evropi in ZDA, pa tudi verjetnega zaostrovanja denarne politike v ZDA.