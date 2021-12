Ameriški igralec Jussie Smollett spoznan za krivega laganja o napadu

Chicago, 10. decembra - Nekdanjega zvezdnika televizijske serije Empire Jussieja Smolletta je porota v Chicagu v četrtek spoznala za krivega v petih od šestih točkah obtožnice, ki mu je očitala, da je zrežiral rasistični in homofobni napad nase. Trdil je, da sta ga napadla dva možakarja in ga žalila kot temnopoltega in homoseksualnega moškega.