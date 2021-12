Prva zmaga Ferencvarosa, uspešen tudi Rapid

Ljubljana, 9. decembra - Nogometaši Ferencvarosa Mihe Blažiča in dunajskega Rapida Dejana Petroviča so v današnjih večernih tekmah 6., zadnjega kroga evropske nogometne lige dosegli minimalni zmagi 1:0, a so oboji ostali na mestih, ki ne omogočajo spomladanskega nadaljevanja v tem tekmovanju.