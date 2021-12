Ljubljana, 9. decembra - Iz ljubljanske košarkarske ekipe Cedevita Olimpija so danes sporočili, da so se sporazumno razšli s slovenskim reprezentantom Luko Rupnikom. Osemindvajsetletni in 186 cm visoki organizator igre bo kariero nadaljeval pri ekipi Yalovaspor, je na Twitterju zapisala omenjena turška ekipa.