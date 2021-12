Finančni inšpektorji zaprli stojnice s hrano in pijačo na Pogačarjevem trgu

Ljubljana, 9. decembra - Finančni inšpektorji so zaprli stojnice s hrano in pijačo na Pogačarjevem trgu, poročajo mediji. Inšpektorji so najemnike obiskali že v sredo, opozorili so jih na kršitev odloka in napovedali, da se bodo danes vrnili in jim napisali globo, če bodo stojnice spet odprte. Napoved so uresničili in vse štiri stojnice s hrano zaprli, poroča N1.