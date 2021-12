V rotundi ameriškega kongresa so se politiki poslovili od pokojnega senatorja Dola

Washington, 9. decembra - Vodilni ameriški politiki so se v danes v rotundi ameriške kongresne palače poslovili od pokojnega nekdanjega vodje senatne večine, republikanca Boba Dola iz Kansasa, ki je umrl v nedeljo star 98 let. Predsednik ZDA Joe Biden ga je pohvalil kot političnega voditelja, ki je znal iskati in najti konsenz.