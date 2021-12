Skupščina GZS z novim predsednikom tudi o prednostih precepljenosti

Ljubljana, 9. decembra - Člani skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so na današnji seji za novega predsednika izvolili Huga Bosia. Sprejeli so tudi plan dela za leto 2022, o vplivu in posledicah epidemije covida-19 na družbo in posameznika ter pomenu cepljenja pa je spregovoril imunolog Alojz Ihan, so sporočili iz GZS.