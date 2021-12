Z novim letom nov kodeks upravljanja javnih delniških družb

Ljubljana, 9. decembra - Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije sta danes predstavila prenovljen kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki podaja priporočila glede upravljanja, nadzora in vodenja javnih delniških družb. Za prenovo so se odločili zaradi spremembe regulatornega okolja. Prenovljen kodeks bo v veljavo stopil s 1. januarjem.