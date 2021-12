Julijsko neurje povzročilo za okoli 14 milijonov evrov škode

Ljubljana, 9. decembra - Neurja s poplavami so 18. julija na območju Dolenjske, Koroške, vzhodnoštajerske in zahodnoštajerske regije povzročila za 14,04 milijona evrov škode, kaže končna ocena državne komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, ki jo je danes potrdila vlada. Ministrstvom je vlada naložila, da pripravijo programe odprave posledic škode.