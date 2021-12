WHO nasprotuje univerzalnemu dostopu do poživitvenih odmerkov

Ženeva, 9. decembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) še naprej nasprotuje univerzalnemu dostopu do poživitvenih odmerkov proti covidu-19, saj da bi morali najprej omogočiti, da vsi dobijo prvi odmerek. Gre za pravično porazdelitev cepiv, je danes povedal vodja svetovalne skupine strokovnjakov WHO za cepljenje (SAGE) Alejandro Cravioto.