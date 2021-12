V Nemčiji odobrili pogojno cepljenje proti covidu-19 za otroke od pet do 11 let

Berlin, 9. decembra - Nemška komisija za cepljenje (Stiko) je danes pogojno odobrila cepljenje proti covidu-19 za otroke stare od pet do 11 let. Priporočila ga je tistim z obstoječimi boleznimi in tistim, ki so v stiku z bolniki z visokim tveganjem. Prostovoljno se lahko cepijo tudi zdravi otroci v tej starostni skupini, je še sporočil Stiko.