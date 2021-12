DZ sprejel zakon o urejanju prostora

Ljubljana, 9. decembra - DZ je danes s 44 glasovi za in 12 proti sprejel zakon o urejanju prostora, ki naj bi prinesel učinkovitejše vodenje postopkov priprave prostorskih aktov ter učinkovitejše vodenje zemljiške politike. Ključne spremembe so na področju prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike in zagotavljanja finančnih sredstev zemljiške politike.