Vlada imenovala člane sveta za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ

Ljubljana, 9. decembra - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o imenovanju članov sveta vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje skupne države. Za predsednico sveta je imenovala državno sekretarko na ministrstvu za kulturo Ignacijo Fridl Jarc, so sporočili po seji vlade.

Vlada je v svet imenovala tudi člane, med njimi so predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, urada vlade za narodnosti, ministrstev za notranje zadeve, za zunanje zadeve ter za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V svet so imenovali tudi predstavnika javnega sklada za kulturne dejavnosti ter predstavnike albanske, bošnjaške, črnogorske, hrvaške, makedonske in srbske narodne skupnosti v Sloveniji.