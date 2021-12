Ljubljana, 9. decembra - Nogometaši Anorthosisa iz Famaguste so v 6. krogu konferenčne lige na gostovanju pri Partizanu igrali 1:1 in osvojili tretje mesto v skupini B. Tako je zanje konec evropskih tekmovanj za to sezono. V skupini A je odpisani HJK iz Helsinkov v Linzu z 0:3 izgubil v Linzu.