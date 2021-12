Remija Zajca in Gorenca Stankovića

Ljubljana, 9. decembra - Nogometaši Fenerbahčeja so v 6., zadnjem krogu evropske lige doma igrali 1:1 z Eintrachtom Frankfurtom. Turki so si že pred tem priigrali tretje mesto v skupini in nadaljevanje tekmovanja v konferenčni ligi. Evropska tekmovanja pa je že končal Sturm iz Gradca, ki je proti Monacu v skupini B prav tako igral 1:1.