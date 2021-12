Potrjen novi program spodbujanja investicij in internacionalnizacije

Ljubljana, 9. decembra - Novi program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva, ki ga je sprejela vlada, v središče postavlja trajnost, inovativnost in digitalizacijo. Med drugim so v njem prvič sistematično opredeljeni ukrepi za spodbujanje slovenskih investicij v tujini, vključuje tudi razvoj skupnega slovenskega gospodarskega prostora.