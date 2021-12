Na severnem Primorskem še odpravljajo okvare električnega omrežja zaradi snega

Nova Gorica, 9. decembra - Ponekod na severnem Primorskem zaradi snega že ves dan prihaja do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije. Večinoma gre za podrta drevesa na daljnovodih in potrgane vodnike, so sporočili z Elektra Primorske. Napake sicer odpravljajo, vendar se sproti pojavljajo nove.