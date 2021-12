Akcija Več luči več upanja za otroke v stiski

Maribor, 10. decembra - Ker so potrebe po pomoči velike, v Nadškofijski karitas Maribor ponovno izvajajo adventno božično akcijo Več luči več upanja, v okviru katere zbirajo prostovoljne prispevke za pomoč otrokom v stiski. V lanski akciji so zbrali 24.000 evrov in s tem po besedah predsednika te organizacije Branka Mačka pomagali 434 otrokom iz 183 družin.