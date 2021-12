Arnhem, 9. decembra - Nogometaši Mure so v 6. krogu konferenčne lige v Arnhemu proti Vitesseju izgubili z 1:3 (0:3). Izbranci Anteja Šimundže, pri katerih je danes gol dosegel Amadej Maroša, so tako končali evropsko udejstvovanje za to sezono.