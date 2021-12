V Avstriji bo cepljenje proti covidu-19 obvezno od 14. leta naprej

Dunaj, 9. decembra - V Avstriji bo cepljenje proti covidu-19 od februarja obvezno za vse, ki imajo v državi prebivališče in so stari 14 let ali več, sta danes sporočila minister za zdravje Wolfgang Mückstein in ministrica za ustavne zadeve Karoline Edtstadler. Izjeme bodo nosečnice in osebe, ki se ne bodo cepile iz zdravstvenih razlogov.