V DZ se obeta podpora predlogu zakona o urejanju prostora

Ljubljana, 9. decembra - DZ je danes opravil tretje branje predloga zakona o urejanju prostora, ki naj bi prinesel učinkovitejše vodenje postopkov priprave prostorskih aktov ter učinkovitejše vodenje zemljiške politike. Predlogu se obeta podpora, to so napovedali v poslanskih skupinah SDS, NSi, SMC in DeSUS.