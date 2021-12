Koalicija za pokritje manjkajočih sredstev za dvig plač v domovih za starejše iz proračuna, v delu opozicije s pomisleki

Ljubljana, 9. decembra - Na izredni seji DZ so se po predstavitvi stališč poslanskih skupin o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi lotili tudi dopolnil. Z enim od njih želi koalicija določiti, da bi manjkajoča sredstva za dvig plač v domovih za starejše do konca leta 2022 zagotovil državni proračun. V delu opozicije pa so imeli pomisleke.