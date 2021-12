Počivalšek za sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene in zdraviliške ponudbe EU

Ljubljana, 9. decembra - Slovenija je kot država partnerica sodelovala na spletnem srečanju deležnikov evropskega zdravstvenega in zdraviliškega turizma. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je izpostavil velik pomen sodelovanja ključnih deležnikov pri oblikovanju sodobne in konkurenčne zdravstvene in zdraviliške ponudbe na ravni EU.