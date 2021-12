Center za pomoč na domu Maribor z znakom strokovne odličnosti

Maribor, 12. decembra - Center za pomoč na domu Maribor si je z inovativnimi pristopi in hitrim prilagajanjem na nastale razmere v času epidemije covida-19 prislužil priznanje ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Socialna zbornica Slovenije pa mu je letos podelila znak strokovne odličnosti, so sporočili z mariborske občine.