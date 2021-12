Strokovnjaki izpostavili obvezo države do uvedbe obveznega cepljenja

Ljubljana, 9. decembra - Država je dolžna svojim državljanom zagotavljati zdravo okolje, kar v primeru epidemije nalezljive bolezni vključuje tudi uvedbo obveznega cepljenja, so se strinjali razpravljavci okrogle mize v organizaciji Filozofskega inštituta ZRC SAZU. Del odgovornosti za odpor do cepljenja proti covidu-19 so pripisali tudi kampanji cepljenja.