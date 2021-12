Trgovci si od države želijo ustreznih ukrepov pomoči

Ljubljana, 9. decembra - Sekcija trgovcev pri OZS ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministrstvo za zdravje poziva, naj v novi interventni zakon uvrsti tudi ukrepe za pomoč trgovinski dejavnosti. Kot so danes sporočili z OZS, gre za eno najbolj prizadetih dejavnosti v trenutni situaciji, pri čemer pa so trgovci izpadli iz različnih ukrepov pomoči.