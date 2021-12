V Galeriji P74 razstava fotografa Borisa Cvjetanovića

Ljubljana, 10. decembra - V Galeriji P74 so na ogled postavili samostojno razstavo hrvaškega fotografa Borisa Cvjetanovića. Pod naslovom Fotografirani in osvetljeni združuje izbrana dela iz ciklov Bolnica, Delavci, Letovanje, Mesnička 6 in Zapor, nastalimi med letoma 1983 in 2005, ter nov cikel Osvetljeni. Razstava bo na ogled do 2. januarja.