Zavod za blagovne rezerve za transparentno in učinkovito delovanje

Ljubljana, 10. decembra - Na Zavodu RS za blagovne rezerve so pozitivno sprejeli novico, da Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v 12 postopkih zoper zaposlene in nekdanje zaposlene v tem zavodu v zvezi z nabavami zaščitne opreme ni zaznala kršitev. Dodali so, da si stalno prizadevajo za transparentno in učinkovito delovanje.