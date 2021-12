Nadaljevanje pogajanj o iranskem jedrskem dogovoru v znamenju medsebojnih obtoževanj

Dunaj, 9. decembra - Na Dunaju so se danes nadaljevala pogajanja o mednarodnem dogovoru o iranskem jedrskem programu, ki so se po večmesečnem premoru ponovno začela pretekli teden. Pogovori potekajo v luči medsebojnega obtoževanja med Iranom in zahodnimi državami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.