Britanci naročili za dve milijardi funtov hitrih vlakov

London, 9. decembra - Britansko državno podjetje HS2 je s skupnim podjetjem francoskega Alstoma in japonskega Hitachi Raila podpisal pogodbo o nakupu 54 vlakov. Posel je vreden skoraj dve milijardi funtov (2,3 milijarde evrov), Velika Britanija pa bo na ta način prišla do najhitrejših vlakov v Evropi, so sporočili iz omenjenih podjetij.